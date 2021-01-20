Управделами УПЦ заявил, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину негативно повлияет на общество

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Когда Тихановская вернется в Беларусь: оппозиционерка просит спецгарантии
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Неравный доступ к вакцинам от COVID-19 может привести к провалу в борьбе с пандемией - гендиректор ВОЗ
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Лавров о реакции Запада на задержание Навального: отвлекают от кризиса либерализма
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В Украине ограничили тариф на распределение газа - 1,79 гривни за кубометр20.01.2021 / 09:01Последние новости рубрики
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"Газпром" впервые признал вероятность прекращения строительства "Северного потока-2"
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Регулятор одобрил снижение тарифов на распределение для 14 облгазов
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Когда заработает накопительная пенсионная система: Шмыгаль назвал сроки
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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