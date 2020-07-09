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НАПК передаст в суд материалы на Зеленского из-за декларации

09.07.2020 / 12:17
Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции вручило два админпротоколы об административном правонарушении президенту Владимиру Зеленскому из-за недекларирования изменений в имущественном состоянии.

Обещают направить материалы в суд.

Об этом свидетельствует сообщение НАПК

Дословно: "Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) вручило два протокола об административном нарушении Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии".

В НАПК подтвердили, что президент лично сообщил о факте нарушения.

Отмечается, что он действительно совершил покупку-продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Их общая стоимость превышала 50 прожиточных минимумов.

Таким образом Зеленский должен был в течение 10 дней внести в декларацию сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Такого сообщение в реестр поступило", – отметили в НАПК.

Поэтому 7 июля глава агентства Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП). Указывается, что соответствующие материалы будут переданы в суд.

"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане обязаны следовать законам Украины", – подытожили в агентстве.

В то же время президента Украины нельзя привлечь к ответственности во время пребывания его в должности.

Напомним: 7 июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии.

До президентских выборов кандидат Зеленский уверял, что добровольно уйдет в отставку, если нарушит закон. В то же время, эти слова он сказал во время обсуждения коррупционных действий и возможной к ним причастности.

Источник

декларация, НАПК, Зеленский
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