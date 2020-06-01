Зеленский обнародовал декларацию за прошлый год

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28602468 грн. Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 миллиона 600 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208787 грн.

По информации пресс-службы, в отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы супруги Президента и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского.

В частности, в 2019 году семья Президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Зеленский также задекларировал 4 миллиона 423 тысячи гривень, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его супруге.

Кроме того, семья Президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тысяч 144 гривни.

"Владимир Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также Президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited", - сообщает пресс-служба главы государства.

В то же время, отмечается, что Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. В частности, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

Сообщается, что компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 миллионов 810 тысяч гривень. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией Большой четверки, составила 14 миллионов 650 тысяч гривень. На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 тысяч гривень, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом взросли, информирует пресс-служба.

Как отмечается, семья Зеленских также получила 3 ​​миллиона 200 тысяч гривень за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

По сообщению пресс-службы, в 2019 году супруга Президента Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 миллионов гривень. Заем был возвращен к концу отчетного года.

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11 миллионов 500 тысяч гривень в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в Президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тысяч 875 гривень, говорится в сообщении.

"Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет супруги Президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и соглашения членов семьи не декларируются", - отмечают в пресс-службе.

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