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Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг Forbes

29.05.2020 / 15:23
Рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины возглавил Ринат Ахметов с капиталом в 2,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщается в выпуске журнала Forbes, который публикуется впервые с 2016 года.

На втором месте в списке богатейших украинцев - владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларов, на третьем – пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (1,4 млрд долларов).

Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году американский Forbes оценивал его состояние в 1,3 млрд долларов, а уже в 2015 году перестал считать его миллиардером.

У восьми человек в рейтинге состояние оценивается не ниже 1 млрд долларов, в том числе два из них – совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр" супруги Александр и Галина Гереги занимают одну строчку.

Замыкает список долларовых миллиардеров экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский с 1 млрд долларов.

Основой состояния девяти бизнесменов из рейтинга является IT. Капитал самого богатого из них, основателя сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрия Запорожца, издание оценило в 560 млн долларов (№13).

Кроме того, 27-ю позицию в рейтинге занимает сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко (300 млн долларов), а с 35-й по 37-ю – соответственно основатели сервиса проверки правописания Grammarly Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер, состояние каждого из них оценено в 250 млн долларов.

В рейтинг самых богатых украинцев также вошли владелец Group DF Дмитрий Фирташ (370 млн долларов, 24-я позиция), глава алкогольного холдинга Global Spirits, который владеет брендом "Хортица", Евгений Черняк (295 млн долларов, 30-ая позиция), а также собственник компании MosCityGroup, российско-украинский бизнесмен Павел Фукс (155 млн долларов, 51-я позиция).

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Порошенко, Ахметов, Пинчук
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