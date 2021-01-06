Зеленский разбогател на 4,6 миллиона благодаря двум ООО

Об этом свидетельствуют его декларации об изменении имущественного положения на сайте НАПК

Согласно им, 30 декабря 2020 года президент получил 4,355 млн дохода от "Квартала".

Еще 235 тысяч роялти ему поступило в тот же день от "Киностолицы".

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