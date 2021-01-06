В Рождественские праздники на 112-м состоится телемарафон «Рождество Христово. ЛЮДИ»

В Рождественские праздники 6 и 7 января на телеканале «112 Украина» в сотрудничестве с международным медиа-проектом «ЛЮДИ» в прямом эфире состоится праздничный многочасовый телемарафон «Рождество Христово. ЛЮДИ».



Как сообщает Центр информации УПЦ, праздничный телефорум объединит православное духовенство, известных украинцев и три Лавры.



«6 января с 17.00 зрители телеканала «112 Украина» смогут увидеть богослужения из Киево-Печерской лавры, прямые включения из храмов Украинской Православной Церкви в разных уголках Украины. Интересный разговор о празднике будут вести обозреватель Юрий Молчанов, доцент Киевской духовной академии и семинарии Андрей Музольф, ведущий Алексей Ананов. 7 января, с 07.00 начнется прямой эфир, в котором зрители увидят трансляцию Божественной Литургии из Киево-Печерской лавры. Со словами напутствия обратятся наместники трех Святых Лавр. В сюжетах, подготовленных к Рождеству, священнослужители и известные миряне Украинской Православной Церкви, расскажут о великой тайне Рождения и земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», - сообщают организаторы.



Также со словами поздравления к телезрителям обратится Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.



В ходе телемарафона в эфире покажут интервью с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием (Паканичем), в котором владыка обратит внимание на наиболее важные вызовы, которые переживает человечество в году уходящем и наступившем.

Как сообщалось ранее, рождественские богослужения, праздничные марафоны, тематические фильмы и передачи покажут зрителям 6 и 7 января телеканалы «Интер» и «Глас».