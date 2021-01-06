Войти | Зарегистрироваться
17:46

среда,
06 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Пономарев: Медведчук загоняет украинскую власть в патовую ситуацию, потому что у них нет весомых аргументов для отказа от производства российской вакцины

06.01.2021 / 15:09
В вопросе о закупке вакцины от коронавируса украинская власть все больше загоняет себя в угол, так и не найдя весомых аргументов для объяснения, почему Украина отказывается от предложения председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука начать производство вакцины в Украине по российской технологии.

Об этом на своем сайте пишет блогер Олег Пономарев.

Блогер акцентирует внимание, что ситуация с вакциной с точностью повторяет алгоритм закупки украинской властью защитных средств.

«Главная проблема с вакциной от КОВИД – украинская власть поздно спохватилась. Повторяется история с защитными костюмами и масками, которые представители Европы закупали у Украины “методом свинарчуков”, т. е. – за наличку без каких-либо тендеров. А в тоже самое время украинская власть не могла привезти костюмы из Китая, поскольку их (опять-таки за наличку) уводили у них из-под носа европейские страны», – пишет Пономарев.

В публикации отмечается, что украинские власти продолжают отбиваться от российской вакцины сомнительными аргументами вроде того, что препарат «Спутник V» еще не прошел третью стадию клинических испытаний.

«Медведчук на это отвечает, что и китайская вакцина Sinovac третью стадию так же не прошла, да только она появится аж в феврале, а российская вакцина – хоть завтра. А если уж совсем не хочет украинская власть закупать препарат в России – можно производить его на украинском предприятии», – говорится в материале Рonomaroleg.

Пономарев уточняет, что исходя из сложившейся ситуации видно, что Медведчук и его политсила борются за жизни и здоровье людей, чего не скажешь об украинской власти.

«Он (Виктор Медведчук. – Ред.) чудесно знает, у людей проблема здесь и сейчас. Люди уже сейчас страдают от локдауна и карантинных мер. Для большинства украинцев вакцина – это такая себе “живая вода”, которая снимет все проблемы сразу. Получается так, что Медведчук борется за жизни украинцев, а зеленая власть и прозападные политики – нет!» – пишется на сайте.

В заключение статьи говорится, что своими действиями Президент и его команда дают более чем достаточно поводов для стремительного падения их рейтинга и перехода доверия украинцев к оппозиции.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за 7 лет политики пещерной русофобии власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив и экономику, и медицину, и образование. Сейчас, когда на кону жизни и здоровье украинцев, пора наконец-то думать не об окриках и «хотелках» Вашингтона, а о национальных интересах.

вакцина, Медведчук, Пономарев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.