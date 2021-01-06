Пономарев: Медведчук загоняет украинскую власть в патовую ситуацию, потому что у них нет весомых аргументов для отказа от производства российской вакцины

Об этом на своем сайте пишет блогер Олег Пономарев.

Блогер акцентирует внимание, что ситуация с вакциной с точностью повторяет алгоритм закупки украинской властью защитных средств.

«Главная проблема с вакциной от КОВИД – украинская власть поздно спохватилась. Повторяется история с защитными костюмами и масками, которые представители Европы закупали у Украины “методом свинарчуков”, т. е. – за наличку без каких-либо тендеров. А в тоже самое время украинская власть не могла привезти костюмы из Китая, поскольку их (опять-таки за наличку) уводили у них из-под носа европейские страны», – пишет Пономарев.

В публикации отмечается, что украинские власти продолжают отбиваться от российской вакцины сомнительными аргументами вроде того, что препарат «Спутник V» еще не прошел третью стадию клинических испытаний.

«Медведчук на это отвечает, что и китайская вакцина Sinovac третью стадию так же не прошла, да только она появится аж в феврале, а российская вакцина – хоть завтра. А если уж совсем не хочет украинская власть закупать препарат в России – можно производить его на украинском предприятии», – говорится в материале Рonomaroleg.

Пономарев уточняет, что исходя из сложившейся ситуации видно, что Медведчук и его политсила борются за жизни и здоровье людей, чего не скажешь об украинской власти.

«Он (Виктор Медведчук. – Ред.) чудесно знает, у людей проблема здесь и сейчас. Люди уже сейчас страдают от локдауна и карантинных мер. Для большинства украинцев вакцина – это такая себе “живая вода”, которая снимет все проблемы сразу. Получается так, что Медведчук борется за жизни украинцев, а зеленая власть и прозападные политики – нет!» – пишется на сайте.

В заключение статьи говорится, что своими действиями Президент и его команда дают более чем достаточно поводов для стремительного падения их рейтинга и перехода доверия украинцев к оппозиции.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за 7 лет политики пещерной русофобии власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив и экономику, и медицину, и образование. Сейчас, когда на кону жизни и здоровье украинцев, пора наконец-то думать не об окриках и «хотелках» Вашингтона, а о национальных интересах.