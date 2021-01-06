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Осложнения COVID-19: на Львовщине у 15 детей выявили синдром Кавасаки

06.01.2021 / 14:54
В Львовской области у 15 детей подтвердили синдром Кавасаки как осложнение после коронавируса.

Об этом на брифинге 5 января сообщила директор львовской областной больницы "Охматдет" Александра Бурда.

"На сегодняшний день мы уже имеем 15 случаев с синдромом Кавасаки. Сейчас в "Охматдете" два пациента с этим осложнением. К нам обращаются больные из других областей для того, чтобы мы оказывали помощь в сложных случаях. Ведь, кроме синдрома Кавасаки, дети, которые имеют фоновые заболевания - сахарный диабет, гематологические заболевания и другие хронические болезни. Они имеют, соответственно, осложненное течение коронавируса: температуру, период выздоровления более длительный ", - заявила Бурда.

Областная больница "Охматдет" является базовым учреждением, где лечат детей с коронавирусом и подозрением на него.

По словам директора учреждения, за все время пандемии здесь пролечили 500 пациентов, от новорожденных до 17-летних. С сентября ежемесячно в стационаре находятся 75-80 пациентов. Больше всего детей, инфицированных коронавирусом в возрасте от 5 до 14 лет, сказала Бурда.

По ее словам, ход и симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются. В частности типичная для COVID-19 пневмония встречается только у 17% детей. Однако дети имеют лихорадку, расстройство пищеварения и поражение сосудов.

Напомним, недавно американские медики провели новое исследование, выявившее ряд симптомов, которые могут проявляться у детей, инфицированных коронавирусом, включая так называемый "клубничный язык" (болезнь Кавасаки).

Болезнь Кавасаки - редкое состояние, которое обычно поражает детей до 5 лет и вызывает воспаление сосудов. Это заболевание было впервые описано в английской медицинской литературе в 1967 году японским педиатром Томисаку Кавасаки. Он определил группу детей с лихорадкой, кожной сыпью, конъюнктивитом (красными глазами), энантемой (покраснением горла и ротовой полости), отеками рук и ног и увеличением лимфоузлов шеи.

На Львовщине подтверждено 63 286 случаев инфицирования коронавирусом, из них 1 818 летальных.

Источник

коронавирус, Болезнь Кавасаки
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