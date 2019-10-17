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Народных депутатов будут лишать выплат за прогулы и неголосование

17.10.2019 / 09:03
Народных депутатов будут лишать выплат за прогулы и неголосование
Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов.

Об этом шла речь на заседании парламента.

По законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом 16 октября проголосовали 265 народных депутатов.

Документ предусматривает следующую норму: если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственное участие в более чем 30 процентах голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50 процентах заседаний комитета, в состав которого избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении выплат выдает председатель Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Также принятый нардепами закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях.

В нем говорится о том, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".

Если же он этого не сделал, но в течение пленарного заседания принимал участие в голосованиях, он считается таким, кто зарегистрировался с помощью электронной системы.

Основанием для начисления нардепу заработной платы данные о его участии в не менее 70 процентах голосований Верховной Рады на каждом пленарном заседании.

Учет участии народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном веб-сайте Верховной Рады".

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Источник 

голосование, ВР, нардепы, прогулы
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