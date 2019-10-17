Народных депутатов будут лишать выплат за прогулы и неголосование

Об этом шла речь на заседании парламента.

По законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом 16 октября проголосовали 265 народных депутатов.

Документ предусматривает следующую норму: если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственное участие в более чем 30 процентах голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50 процентах заседаний комитета, в состав которого избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении выплат выдает председатель Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Также принятый нардепами закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях.

В нем говорится о том, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".

Если же он этого не сделал, но в течение пленарного заседания принимал участие в голосованиях, он считается таким, кто зарегистрировался с помощью электронной системы.

Основанием для начисления нардепу заработной платы данные о его участии в не менее 70 процентах голосований Верховной Рады на каждом пленарном заседании.

Учет участии народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном веб-сайте Верховной Рады".

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

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