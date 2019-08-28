Парубий: СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - рассказал Парубий на брифинге во вторник, 27 августа, в Киеве.

По его словам, представители СБУ и ГБР заблокировали работу 23 августа.

Парубий расценил действия представителей силовых структур как "грубое вмешательство в работу наивысшего государственного органа Украины".

"Сам факт вмешательства силовиков в работу наивысшего государственного органа свидетельствует о рейдерском подходе новой власти относительно Верховной Рады", - добавил Парубий.

Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что подготовительная депутатская группа поручила аппарату парламента предоставить информацию о состоянии и готовности системы "Рада-3" к началу работы Верховной Рады 9-го созыва.

"Срок выполнения - до вторника, 27 августа, аппарат Верховной Рады до 12.00 предоставит информацию о подготовке системы "Рада-3" подготовительной депутатской группе", - сказал Разумков 23 августа.

Разумков также сказал, что его политическая сила делает все, чтобы исключить "кнопкодавство" в Верховной Раде. "Мы предлагаем и изменения в закон, которые бы очень сурово карали народных депутатов, которые это (неперсональное голосование – ред.) будут использовать, вплоть до уголовной ответственности или большого штрафа", - сказал он.

По словам Разумкова, насколько ему известно, система сенсорной кнопки при голосовании депутатов в Верховной Раде не сертифицирована и есть вопросы, связанные с гарантийным сроком ее использования.

"Она теоретически введена 11 или 12 лет назад, и я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва. Но если мы говорим о самой системе борьбы с "кнопкодавством", то это надо будет делать. Но надо будет сделать так, чтобы и Рада (парламент – ред.) работала", - отметил Разумков.

Он также отметил, что сенсорная кнопка не предусмотрена Регламентом Верховной Рады и ее введение может вызвать проблемы при принятии тех или иных решений.

"Я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва", - пояснил Разумков.

В свою очередь представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук уточнил, что технически свой ресурс система "Рада-3" исчерпала в 2008 году, и за этот период истекли все гарантии возможности голосования и технического обеспечения.

"Поэтому, безусловно, одним из первых вопросов, который мы будем решать в Верховной Раде – это вопрос идентификации голосования, а это не вопрос сенсорной кнопки. Сенсорная кнопка реагирует просто на тепло человека… Надо говорить о введении "Рады-4", для этого надо поставить техническое задание, выписать все эти вещи в Регламенте Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что все-таки, возможно, пока будет использоваться система "Рада-3".

Как сообщалось, система "Рада-3", разработанная и установленная ранее в зале заседаний украинского парламента, имеет так называемую "персональную кнопку", которая не позволит депутатам голосовать за кого-либо, кроме себя.

Первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.

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