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Зеленский определился с премьер-министром

28.08.2019 / 09:01
Зеленский определился с премьер-министром
Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщили источники на условиях полной анонимности.

Зеленский и руководство ОПУ будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", - объясняет природу собеседований министров один из источников.

Ранее бывший бизнес-партнер президента олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра является Гончарук.

Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.

Впоследствии Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко, которого запомнили как человека, который летал на одном чартере с олигархом Александром Онищенко. Далее нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, который и привел его на Банковую. На новой работе у него сложились хорошие отношения с Богданом. Источники уверяют, что Гончарук прислушивается к своему руководителю и не перечит ему.

Сейчас Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.

Источник

премьер, Зеленский, Гончарук
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