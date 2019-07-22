У Зеленского уже есть кандидат в премьеры

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Киеве после голосования на одном из избирательных участков по выборам в Верховную Раду 21 июля.

"Премьер-министр, я вам честно скажу, это может не понравиться некоторым людям, которые сейчас в парламенте, они себя видят на этом месте. Здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, должен не иметь никакого политического решения. Чтоб это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции", - сказал Президент журналистам.

По словам Зеленского, он видит такого человека, и проводит консультации в рамках своих полномочий.

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