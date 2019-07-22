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На Донбассе началось "хлебное перемирие"

22.07.2019 / 09:01
На Донбассе началось "хлебное перемирие"
С 21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня.

Об этом говорится в заявлении Трехсторонней контактной группы, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В документе, принятом ТКГ, впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать "дисциплинарные меры" и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

20 июля информационные ресурсы контролируемых Россией "Л/ДНР" распространили заявления главарей "народных милиций", которые отметили, что донесли всем подразделениям боевиков нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия.

Кроме того, согласно договоренностей, которые были достигнуты во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, стороны должны публично заявить о прекращении огня.

В заявлении ТКГ также подчеркивалась важность отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, применения любого вида огня.

Напомним: в Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Источник 

Донбасс, перемирие
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