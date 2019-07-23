Вакарчук говорит, что Зеленский ему ничего не предлагал

Об этом Вакарчук сказал во время брифинга 22 июля.

"Мне никто ничего не предлагал", - отметил Вакарчук, отвечая на вопрос о намерении Зеленского встретиться по этому поводу.

В то же время он подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

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