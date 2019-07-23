Войти | Зарегистрироваться
17:31

вторник,
23 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Вакарчук говорит, что Зеленский ему ничего не предлагал

23.07.2019 / 16:48
Представители команды Президента Украины Владимира Зеленского не приглашали лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука для переговоров относительно должности премьер-министра.

Об этом Вакарчук сказал во время брифинга 22 июля.

"Мне никто ничего не предлагал", - отметил Вакарчук, отвечая на вопрос о намерении Зеленского встретиться по этому поводу.

В то же время он подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

Источник 

премьер, Вакарчук, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.