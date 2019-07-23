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Тысячи верующих в Киево-Печерской лавре приняли участие в торжествах в честь Антония Печерского

23.07.2019 / 16:44
Тысячи верующих в Киево-Печерской лавре приняли участие в торжествах в честь Антония Печерского
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
После богослужения священнослужители и верующие совершили крестный ход к Ближним пещерам Лавры

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в торжествах в честь Антония Печерского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 23 июля, в день памяти преподобного Антония Печерского, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

В богослужении приняли участие архиереи Украинской Православной Церкви, представители Кипрской Православной Церкви, духовенство Лавры и гости монастыря в священном сане. За богослужением также молился Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Украине Раде Булатович.

Во время Божественной литургии духовенство и верующие молились о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

К многочисленным паломникам и прихожанам Киево-Печерской обители со словом проповеди обратился управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Антония с днем небесного покровителя.

После богослужения священнослужители и верующие во главе с Митрополитом Онуфрием совершили крестный ход к Ближним пещерам Лавры, где состоялся молебен с молитвой преподобному Антонию.

Источник: Inpress.ua
упц мп, Лавра, УПЦ
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