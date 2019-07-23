В УПЦ надеются, что указ президента о борьбе с рейдерством остановит захваты храмов

В Украинской Православной Церкви выразили надежду на то, что новый указ президента Владимира Зеленского поможет остановить церковное рейдерство.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Facebook написал замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Очень хорошо, может и в церковной сфере тоже рейдерство остановится, от которого так страдает наша Украинская Православная Церковь, у которой рейдерским способом отбирают храмы», – написал он.

22 июля президент Украины подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Документ предусматривает защиту владельцев бизнеса и противодействие лишению их имущественных прав.