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Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

23.07.2019 / 16:17
Бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов вызывается в Управление спецрасследований Генпрокуратуры Украины на 29 июля для допроса.

А также для одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве от 25 ноября 2013 года по фактам преступного препятствования проведению митингов в ноябре 2013г – февраля 2014г.

"Гр-н Портнов, проживающий по адресу: г.Киев, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 Вам необходимо явиться 29 июля 2019 в 11.00 в Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Генпрокуратуры в понедельник, 22 июля.

В этом же сообщении обнародована гиперссылка на фотокопию повестки Портнову.

Источник 

допрос, Генпрокуратура, Портнов
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