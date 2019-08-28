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Правоохранители расследуют дело об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада"

28.08.2019 / 10:54
Правоохранители проводили в Верховной Раде следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада"

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"ГБР (Государственное бюро расследований – ред.) расследует уголовное производство по ст.363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем - ред.). Фактически внедряли несертифицированную продукцию", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах во вторник, 27 августа.

По информации источника, обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы "Рада".

Данное дело расследует ГБР, а СБУ осуществляет оперативное сопровождение.

В Госбюро расследований пока воздерживаются от комментариев.

Ранее в этот день председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

Источник

расследование, ВР, сенсорная кнопка
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