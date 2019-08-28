В Элладской Церкви высказались против признания ПЦУ

Две комиссии, созданные Элладской Православной Церковью, высказались против признания Православной Церкви Украины.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Комиссия, которую возглавил митрополит Навпактский Иерофей, ранее закончила работу, передала свой текст. Вторая комиссия Хризостома Патрского, ее текст обсуждает в эти дни Синод, чтобы посмотреть, может ли Греческая Церковь признать новую украинскую Церковь. Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать. И каждая объяснила причины», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в докладах комиссий, созданных для изучения законности предоставления автокефалии ПЦУ, нет ничего положительного для Константинопольского Патриарха, и «патриархия Константинополя, если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу – Украине».

По словам источника, украинский вопрос может обсуждаться только на заседании Архиерейского Собора с участием всех 80 митрополитов, который состоится в октябре.

«Я думаю, однако, что найдется очень мало греческих митрополитов, которые признают такое раскольническое больное положение», – добавил он.

Также собеседник агентства отметил, что в настоящее время на Элладскую Церковь оказывается «очень большое давление, но архиепископ Иероним является дипломатом, и я уверен, что он найдет пути, как избежать этого».

26-28 августа в Афинах проходит Священный Синод Элладской Православной Церкви. Сообщалось, что на Синоде будет обсуждаться украинский вопрос, и с этой целью к участию в заседаниях «были приглашены докладчики, которые представят свое мнение о признании новой Украинской Автокефальной Церкви Священным Синодом Церкви Греции».