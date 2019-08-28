Стефанчук: сенсорную кнопку вводят нахрапом на старой технике – подозрительно

Об этом он заявил на брифинге.

Он также заявил, что если следственные действия помешают депутатам 29 августа воспользоваться системой "Рада", то они будут голосовать руками.

Прямая речь: "Единственный интерес, который преследуем мы, – чтобы первое заседание Верховной Рады прошло в соответствии с тем, чтобы волеизъявление депутатов технически и юридически были соизмеримы. Поэтому для нас тоже непонятны и неприятны манипуляции, которые проводятся сегодня на техническом уровне. Мы их не понимаем.

Зная о том, как происходила политическая борьба у нас в течение этого периода, у нас тоже возникают определенные сомнения и подозрения в том, насколько мы можем запуститься до 29 числа.

Я очень надеюсь, что все будет нормально. И я очень бы предостерег другие стороны, которые хотят, чтобы это не было нормально: даже несмотря на срыв какого-то голосования, мы будем голосовать руками, но мы призваны сюда для того, чтобы обеспечивать свободу украинского народа".

Как команда Владимира Зеленского планирует бороться с голосованием за коллег: "В первый же день работы Верховной Рады от президента будут направлены изменения в Конституцию, которые будут переданы в Конституционный Суд, которые будут касаться одного: что кнопкодавство – так называемое неличное, неперсонифицированное голосование, а также депутатские прогулы – пропуск без уважительных причин депутатами одной трети пленарных заседаний – будут внесены в Конституцию Украины как безусловное основание утраты депутатского мандата

Таким образом, мы обеспечим юридическую сторону. Но кроме юридической стороны для нас очень важна техническая сторона этого вопроса.

Когда на пороге стоит 21 век и в каждом даже маленьком телефоне есть возможность персонификации или по Face ID, или print-finger'ом или по другим подходам, а Верховная Рада Украины работает на аппаратуре – я уже давно таких не видел – больших мониторов с дискетами какими-то и программное обеспечение 2002 года!

Сегодня мы специально с Дмитрием Разумковым утром поднялись, посмотрели, как оно функционирует, как функционирует голосование, не будет ли сбоев... Мы не специалисты в технической сфере, но мы посмотрели на эту систему – и однозначно: этот подход надо менять".

Стефанчук подчеркнул: "Мы последовательные сторонники нормальных технических изменений... Мы даже создаем отдельный комитет по вопросам цифровой трансформации. Я искренне убежден, что это скажется и на работе Верховной Рады, потому что так дальше работать нельзя".

О введении сенсорной кнопки: "Для нас принципиальны две вещи: эта кнопка должна иметь техническую гарантию – что тот, кто голосует, соответствует тому варианту, который мы видим на табло, и иметь юридическую гарантию – это должно быть прописано в процедуре регламента Верховной Рады.

Когда мы увидим соответствие этих двух требований - мы только за. По состоянию на сегодня нет ни того, ни другого. Поэтому у нас возникает сомнение в целесообразности и возможности и доброй воли на введение этого. Была бы добрая воля, это можно было бы апробировать, сертифицировать в Верховной Раде предыдущего созыва.

Пока это вводится нахрапом, без технического и юридического обоснования, у нас как у партии большинства вызывают подозрения желание совершенствовать на базе техники 2002 года предстоящее голосование для Верховной Рады".

Напомним, 27 августа глава Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий заявил о блокировании следователями ГБР и СБУ процесса запуска сенсорной кнопки для голосования: якобы следователи пришли 23 августа за 10 минут до ее тестирования.

Заместитель руководителя аппарата парламента Владимир Слышинский объяснил, что это он позвал следователей 22 августа, когда был на допросе в Госбюро расследований: мол, сенсорная кнопка для голосования не соответствует трем статьям регламента ВР и есть попытки совершить преступление. По его словам, речь шла не о тестировании, а о запуске системы.

29 августа должно состояться первое заседание Верховной Рады 9 созыва, в которой Парубий будет уже просто депутатом.

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