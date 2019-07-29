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Греческие СМИ: На торжествах ПЦУ митрополит Иоанн не представлял Элладскую Церковь

29.07.2019 / 19:32
Митрополит Ланкадасский Иоанн действовал исключительно по собственной инициативе

Митрополит Ланкадасский Иоанн, принимая участие в литургии ПЦУ по случаю празднования Дня Крещения Руси, действовал исключительно по собственной инициативе.

Визит архиерея Элладской Православной Церкви митрополита Ланкадасского Иоанна в Киев в дни празднования 1031-летия со дня Крещения Руси носил частный характер, а сама Церковь не пришла к соглашению по «украинскому вопросу», пишет греческое издание «Ромфея».

По данным СМИ, митрополит Иоанн сослужил с иерархами ПЦУ в качестве профессора Ужгородской украинской богословской академии, но не был делегирован от всей полноты Элладской Церкви.

«Он не присутствовал в качестве представителя Элладской Церкви, которая, как известно, по вопросу признания, не пришла к соглашению», – подчеркнули в издании.

Ранее глава ПЦУ Епифаний Думенко заявил о «фактическом признании» ПЦУ со стороны Элладской Церкви и сообщил о том, что на литургии в Софии Киевской ему сослужили представители этой Поместной Церкви.

Источник: Inpress.ua
ПЦУ, Элладская церковь
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