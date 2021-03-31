Рада требует от МВД, СБУ и ГБР быстро и непредвзято расследовать события на Банковой 20 марта

За соответствующее постановление №5295 "Об осуждении событий, которые произошли 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины" на внеочередном пленарном заседании 30 марта проголосовали 237 народных депутатов.

Рассмотрение проекта постановления проходило по сокращенной процедуре.

Согласно постановлению, МВД, СБУ и ГБР должны изучить обстоятельства, которые событий 20 марта на предмет организации и/или участия в них политических партий и/или связанных с ними лиц.

Правоохранительные органы, согласно постановлению, должны определить степень вины участников, организаторов и заказчиков событий в нанесении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Согласно документу, эти ведомства должны еженедельно информировать парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности о ходе расследования.

Как сообщалось, проект постановление №5295 об осуждении событий 20 марта около Офиса президента был зарегистрирован 22 марта.

20 марта под стенами ОП проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей. В Офисе президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.

Источник