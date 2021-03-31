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Рада приравняла электронные паспорта к обычным: в мире это впервые

31.03.2021 / 14:23
Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа.

Об этом сообщают пресс-служба ВР и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Поздравляю украинцев с историческим событием. Мы — первая страна, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги. Мы создали мировой кейс для построения цифрового государства".

Соответствующий законопроект 4355 поддержали 302 народных депутата.

Согласно данным в пояснительной записке, закон начнет действовать с 23 августа и вносит следующие новации:

▪️ закрепляет определение терминов "е-паспорт" и "е-паспорт для выезда за границу";

▪️ устанавливает, что е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно и могут предъявляться по территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы и линии разграничения с оккупированными территориями.

▪️ предусматривает наличие в е-паспортах информации о месте жительства и коде налогоплательщика.

Федоров также пояснил, что теперь можно использовать цифровые паспорта наравне с бумажными и не волноваться, если забыл бумажный документ дома. Всегда можно использовать паспорт в приложении "Дия".

"Открытие банковского счета онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете", - перечислил Федоров удобства от е-паспорта.

Напомним: сейчас цифровые паспорта (ID-карта и биометрический паспорт) - доступны в приложении "Дия".

Источник

паспорт, электронные паспорта
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