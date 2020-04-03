В ОП ожидают результаты расследования по записям с участием брата Ермака

А также отмечают, что эти разговоры не привели к назначениям на какие-либо посты в органах государственной власти.

"Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис президента это или парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки", - говорится в заявлении ОП, опубликованном на его официальной странице в Facebook в четверг, 2 апреля.

В Офисе Зеленского указали, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, и никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались.

"Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - также, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку", - считают в ОП.

В заявлении отмечается, что Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса президента Дениса Ермака, и народного депутата из фракции "Слуги народа" Гео Лероса, который вынес полученные пленки в публичную плоскость.

"НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя ОП. Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", - подчеркнули в ОП.

Источник