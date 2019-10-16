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Зеленский подписал закон, что позволяет НАБУ и ГБР осуществлять “прослушку”

16.10.2019 / 19:31
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных положений уголовно-процессуального законодательства".

Такие данные содержатся в карточке законопроекта на официальном портале Верховной Рады.

"15.10.2019 возвращен с подписью Президента", - говорится в таблице.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада украины 4 октября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных положений уголовно-процессуального законодательства" (№1009).

По словам председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, этот закон отменяет часть "поправок Лозового", которые нарушают права человека и ограничивают возможности органов досудебного расследования осуществлять его должным образом и качественно.

Кроме того, закон определяет продлении сроков досудебного расследования после объявления подозрения.

Большинство положений закона вступают в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Президент Владимир Зеленский 29 августа внес законопроект №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных положений уголовно-процессуального законодательства".

10 сентября Верховная Рада приняла его в первом чтении.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу 15 марта 2018 года.

Этими положениями былb ограничены сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка — 6 месяцев. Кроме того, согласно изменениям в УПК подозреваемый получил право оспорить факт вручения ему уведомления о подозрении - через 2 месяца после вручения подозрения.

Следователей и прокуроров лишили права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.

Также были изменены правила проведения обысков силовиками. В частности, правоохранители в ходатайствах о проведении обысков должны указывать, какие именно предметы они хотят найти. Во время обыска является обязательным присутствие адвоката, а следственные действия следует фиксировать с помощью аудио - и видеоаппаратуры.

19 сентября Рада направила законопроект №1009 на повторное второе чтение. В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство следует закрыть. В исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Источник 

прослушка, Зеленский, поправки Лозового
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