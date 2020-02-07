"Пленки Гончарука": Зеленский спорил с Дубинским, СБУ сделала 25 выемок

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", председатель фракции Давид Арахамия в комментарии УП

На заседании фракции 6 февраля экс-гендиректор "1+1" Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией из-за обысков в здании холдинга. Его поддержал депутат и ведущий "1+1" Александр Дубинский. Оба возмущались, что журналистов нельзя обыскивать.

На это Зеленский ответил, что владеет точной информацией, что к монтированию записей, которые были обнародованы, причастны журналисты канала. По его данным, запись монтировали прямо на рабочих компьютерах.

На это Дубинский сказал, что людям все равно, кто записывал, а важно, что думает премьер-министр, и это работа журналистов публиковать такие данные. Зеленский ему возразил.

Прямая речь собеседника УП: "Зеленский сказал, что журналисты должны сами обратиться в СБУ и помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах. Президент намекал, что между работниками УГО и журналистами был заговор".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что СБУ сделала 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли полиграф, следственный процесс продолжается.

Напомним: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. Обыски также проводились в УДО и в помещениях Кабмина.

15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их.

Утром 17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству.

В Офисе президента записали видео встречи Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком, где глава государства заявил, что не хочет пока его отставки.

Позже Зеленский дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

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