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В Молдову из Киева 21 октября прибудет чудотворная икона Богородицы

17.10.2019 / 10:24
В Молдову из Киева 21 октября прибудет чудотворная икона Богородицы
Икона Богородицы «Призри на смирение» Источник: Центр информации УПЦ
Икона побывает во всех православных храмах города Бельцы

В Бельцы (Республика Молдова) 21 октября из Киева прибудет чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Facebook телекомпании «BTV», икона прибудет в 12.00 в собор святителя и чудотворца Николая, где пробудет до 12.00 22 октября.

Затем икона побывает во всех православных храмах города Бельцы.

«Божия Матерь дает каждому по своей вере. И чудотворный образ становится чудом для каждого из нас, когда у нас будет молитва, когда у нас будет вера, когда будет у нас надежда на то, что мы получим помощь от Божией Матери», – отметил настоятель собора в честь святителя и чудотворца Николая протоиерей Михаил Саракуца.

***Икона ХІХ века является списком чудотворного образа 1420 года, который явился на Каменном озере в Псковской области. 16 сентября (по старому стилю) того же года она была перенесена в соборный храм Пскова.

Древний образ «Призри на смирение» не дошел до наших дней. В XIX веке не встречается упоминаний о древней иконе. Предполагают, что икона была утрачена во время одного из стихийных бедствий.

Один из списков иконы «Призри на смирение» конца XVII в. находится в Киевском Флоровском Вознесенском женском монастыре. Второй — чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение» (XIX в.) - в Киевском Свято-Введенском мужском монастыре.

В Свято-Введенский монастырь икона Божьей Матери «Призри на смирение» была передана осенью 1992 года схимонахиней Феодорой, которая хранила ее у себя на протяжении 55 лет.

Летом 1993 года настоятель Введенской общины, игумен Дамиан обратил внимание на потемневшие краски иконы, находящейся в деревянной раме под стеклом. Было принято решение пригласить реставраторов, чтобы определить причины изменения красочного слоя.

1 августа, когда рама со стеклом была снята, все присутствовавшие увидели, что тональность красок на иконе не изменилась, а на стекле с обратной стороны явился серебристый отпечаток, в точности повторивший силуэты Богоматери и Младенца. В результате исследований, киевские ученые установили, что отпечаток светло-серого цвета на стекле - органического происхождения и является нерукотворным отражением Богоматери и Младенца. На темном фоне он выглядит негативом, а на белом — позитивом.

Стекло с отображением было установлено в киоте рядом с иконой. От самой иконы и от нерукотворного ее отпечатка на стекле стали происходить исцеления. 2

2 ноября 1995 года Священный Синод Украинской Православной Церкви Московского Патриархата постановил считать Киевскую икону Божией Матери «Призри на смирение» чудотворной, с празднованием в ее честь 29 сентября (по новому стилю).

Каждый год 1 августа в Свято-Введенском мужском монастыре торжественно отмечается и день явления чуда — нерукотворного отпечатка на стекле.

Источник: Inpress.ua
икона, Молдова, УПЦ
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