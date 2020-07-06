Бывший главарь боевиков сказал, что ОРДЛО скоро войдет в состав РФ

Об этом заявил первый "премьер-министр" группировки "ДНР", глава так называемого "союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай во время съезда Всероссийской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге, сообщает сайт "союза добровольцев Донбасса".

Бородай сказал присутствующим, что интеграция ОРДЛО в РФ "идет уже и сейчас", и выразил надежду, что Донбасс скоро и де-юре станет частью России.

В середине июня российские СМИ писали, что Бородай побывал в ОРДО, о точных причинах визита не сообщалось.

Напомним: Кремль ждет от Киева проект поправок в Конституцию Украины, которые бы определили так называемый "особый статус" Донбасса.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак также сказал, что до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.

В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятие закона об "особом статусе Донбасса".

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