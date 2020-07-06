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В Киеве за сутки зарегистрировали 78 случаев COVID-19

06.07.2020 / 10:54
В столице за сутки коронавирус обнаружен у 78 граждан.

Об этом городской голова Виталий Кличко написал в Facebook.

"Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирус. На сегодня в столице уже 5543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - подчеркнул Кличко.

По его словам, среди тех, что заболели ️42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет и 17-летняя девушка, а также ️32 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и трое мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, и двое медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1802 жителя столицы ", - добавил мэр.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 12, в Оболонском - 11, в Днепровском и Подольском районах - по 10 случаев.

Напомним, за сутки в Украине лабораторно подтверждено еще 823 случая заражения коронавирусом, общее их количество достигло 48 500.

Источник

коронавирус, Киев, COVID-19
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