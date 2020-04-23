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В Киеве еще почти сотня больных коронавирусом, из них 12 – монахи Голосеевского монастыря

23.04.2020 / 10:47
В Киеве за минувшие сутки, 21 апреля, коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 97 человек, из них 12 монахов монастыря в Голосеево и один монах Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко на ежедневном брифинге 22 апреля.

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличились еще на 97 человек, из них 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет и 7 девушек в возрасте до 17 лет, а также 52 мужчины от 18 до 85 лет и четверо парней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили коронавирус, один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас проходит дезинфекция всех помещений. Мы закрываем его на карантин.

Городские службы продолжают обследование общежитий, подчиненных городу. В случае необходимости там осуществляют дезинфекцию.

За минувшие сутки выздоровели 6 человек. Всего в столице выздоровели 39 киевлян".

Напомним: всего в Украине за 21 апреля установлено 467 новых подтвержденных случая коронавируса, 13 пациентов умерли, 57 выздоровели.

С начала эпидемии до утра 22 апреля в Украине подтверждены 6592 случая COVID-19, из них 174 больных умерли (90 мужчин и 84 женщин), а 424 человека выздоровели (из них 27 детей).

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коронавирус, Киев, COVID-19
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