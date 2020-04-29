Кличко рассказал, как и когда Киев начнет выходить из карантина

Об этом шла речь на брифинге городского головы 28 апреля

Прямая речь: "Сразу отмечу. Это - не снятие ограничений, а их ослабление. Если за неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости - ко второму этапу не перейдем. При ухудшении же ситуации - возвращаемся в карантин. Это нужно понимать. Поэтому все предприятия и организации должны строго соблюдать регламент работы. А все киевляне - элементарные правила безопасности.

Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими".

По словам Кличко, на первом этапе в Киеве разрешат работу: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют.

Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты - по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента.

Кафе и рестораны будут иметь возможность работать на вынос. С требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

Будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) - с запретом потребления пищи и напитков на месте.

Будут работать небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие) - из соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадтратних метров.

Позволят работу адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов - с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

Прямая речь: "Во всех учреждениях и на предприятиях обязательна термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - его или не впускают в помещение. Или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской".

Также откроют для посещения парки и скверы. Там, позволят ходить группами не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Будут работать автокинотеатры.

Кличко надеется, что правительство на этой неделе внесет рынки в перечень объектов, которым позволят работать.

Он подчеркнул, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся школы и сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства.

Кличко подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

В столице продолжает действовать норма об обязательном закрытии на каратин учреждений и предприятий, на которых будет обнаружен очаг заболевания коронавирусом. Сейчас, по словам Кличко, в городе закрыты на карантин три очаги возгорания вируса - Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыре.

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