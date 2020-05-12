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Киев стал лидером по COVID-19 за сутки, Кличко пугает строгим карантином

12.05.2020 / 10:54
В Киеве за сутки выявлено 66 новых случаев коронавируса, в том числе у 6 медиков.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram

Всего по состоянию на 11 мая в столице уже 1871 подтвержденный случай COVID-19.

За сутки коронавирус обнаружен у 32 женщин в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, 2 девочек в возрасте 1 и 3 лет и 3 мальчиков в возрасте 4, 12, 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 13 человек, Дарницком – 12, и Деснянском – 8.

Дословно Кличко: "Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно – накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер.

И, если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин".

Напомним, в предыдущие дни в Киеве фиксировалось меньше случаев коронавируса. Так, за 9 мая зафиксировано 34 случая, за 8 мая - 50, 7 мая - 46 случаев.

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коронавирус, карантин, Киев, Кличко, COVID-19
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