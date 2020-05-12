Войти | Зарегистрироваться
11:46

вторник,
12 мая
Онлайн
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Мнение: Украина потратила 310 миллионов на структуру, которая разжигает вражду между гражданами

12.05.2020 / 10:54
В то время, когда на зарплату учителям и врачам денег всегда нет

За шесть лет Украинский институт национальной памяти получил государственного финансирования на общую сумму 310,285 миллионов гривен.

Такие данные в своем телелеграмм-канале обнародовала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

Она напомнила, что в 2014 году Арсений Яценюк трансформировал Институт нацпамяти из научно – исследовательского учреждения в центральный орган исполнительной власти.

В 2014 году институт получил 5 миллионов 500 тысяч грн государственных средств. Далее больше:

2015 год – 8 миллионов 723 тысяч грн.

2016 год – 13 миллионов  466 тысяч грн.

2017 год – 26 миллионов 740 тысяч грн.

2018 год – 62 миллиона 875 тысяч грн.

2019 год – 127 миллионов 875 тысяч грн.

2020 год - 65 миллиона 106 тысяч грн.

«За 6 лет 310 миллионов на вятровичей и дробовичей, на структуру, которая всячески искажает историю, разжигает вражду и провоцирует конфликты между гражданами Украины. В то время, когда на зарплату учителям и врачам денег всегда нет. «Национальная память», которую мы заслужили», - отметила Славицкая.

Славицкая
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 мая
11 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.