Мнение: Украина потратила 310 миллионов на структуру, которая разжигает вражду между гражданами

За шесть лет Украинский институт национальной памяти получил государственного финансирования на общую сумму 310,285 миллионов гривен.

Такие данные в своем телелеграмм-канале обнародовала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

Она напомнила, что в 2014 году Арсений Яценюк трансформировал Институт нацпамяти из научно – исследовательского учреждения в центральный орган исполнительной власти.

В 2014 году институт получил 5 миллионов 500 тысяч грн государственных средств. Далее больше:

2015 год – 8 миллионов 723 тысяч грн.

2016 год – 13 миллионов 466 тысяч грн.

2017 год – 26 миллионов 740 тысяч грн.

2018 год – 62 миллиона 875 тысяч грн.

2019 год – 127 миллионов 875 тысяч грн.

2020 год - 65 миллиона 106 тысяч грн.

«За 6 лет 310 миллионов на вятровичей и дробовичей, на структуру, которая всячески искажает историю, разжигает вражду и провоцирует конфликты между гражданами Украины. В то время, когда на зарплату учителям и врачам денег всегда нет. «Национальная память», которую мы заслужили», - отметила Славицкая.