Источник: Кабмин не подаст на этой неделе в Раду кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник близкий к правительству.

По словам собеседника агентства, в Кабинете министров не будут подавать на рассмотрение парламента кандидатуру Саакашвили, поскольку голосов за его назначение вице-премьер министром по вопросам реформ на данный момент в Раде нет.

Как сообщалось, ранее Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

Позже посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг.

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