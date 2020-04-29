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В Молдавии Церковь борется за право служить Литургии во время пандемии

29.04.2020 / 12:48
В Молдавии Церковь борется за право служить Литургии во время пандемии
Молдавские ведомости Источник: Интерфакс
Архиерей назвал отношение правительства «тревожным и совершенно недопустимым»

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир обратился с открытым письмом к премьер-министру Иону Кику, выразив недовольство тем, что снятие части карантинных ограничений не коснулось запрета на богослужения.

Как сообщает «Интерфакс», в письме, обнародованном в среду на сайте Молдавской митрополии, выражено крайнее недовольство «жестокими мерами, которые правительство наложило на Церковь» в дни Страстной недели, Пасхи, когда верующих не пускали в храмы, а также Радоницы, когда люди не смогли навестить могилы близких.

«Самым печальным для нас было то, что власти с легкостью действовали в приоритетном порядке для рынков и продуктовых магазинов, переполненных гражданами, а Церковь рассматривалась вместе со строительными супермаркетами и магазинами, а также компаниями, предоставляющими услуги и развлечения», - говорится в обращении Митрополита Владимира к премьер-министру.

Архиерей назвал такое отношение правительства «тревожным и совершенно недопустимым».

«Молдавская Православная Церковь не является частью сферы ресторанно-гостиничного бизнеса или бизнесом, который может быть остановлен во время эпидемии. Православная Церковь - это божественно-человеческое учреждение, действующее на протяжении двух тысячелетий на благо людей, даже во времена эпидемий, что было продемонстрировано на протяжение веков», - подчеркнул митрополит.

Он также напомнил главе правительства, что «Православная Церковь Молдовы существовала задолго до создания государства Республика Молдова».

«Церковь по закону отделена от государства и находится вне светских и политических интриг. Ввиду вышесказанного мы с уважением требуем умерить враждебное и презрительное отношение к Церкви, униженной и поставленной в последнее время на колени, которая по праву является колыбелью нашего становления как нации, и основной ячейки общества», - сказано в обращении.

Ранее в связи с распространением коронавируса власти запретили проведение богослужений в присутствии прихожан. Несколько священников, которые нарушили этот запрет, были оштрафованы.

С понедельника в Молдавии были ослаблены некоторые ограничения, введенные на период пандемии.

Источник: Inpress.ua
православие, Молдавия
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