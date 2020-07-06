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Зеленский: Украина не простит тех, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов

06.07.2020 / 11:15
Украина не простит тех, кто не позволил украинским морякам защитить Крым. Украина также не простит оккупантов, которые аннексировали Крым.

Об этом заявил 5 июля президент Владимир Зеленский.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал он.

Также президент поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Напомним, Россия оккупировала крымский полуостров в 2014 году. Верховная рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией.

Источник

оккупация, Крым, Зеленский
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