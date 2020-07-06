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Заявления Саакашвили о судьях-иностранцах в ВС - для отвлечения внимания и нагнетания обстановки

06.07.2020 / 11:56
На днях экс-президент Грузии, а в настоящее время глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили сообщил, что судьями Верховного суда (ВС) могут стать иностранцы.

Служители Фемиды еще активно обсуждают недавние заявления Саакашвили относительно фундаментальной концепции революционной судебной реформы, а тут - новые идеи. "Весь судейский корпус гудит - и очередной вброс Саакашвили о судьях иностранцах в ВС. Обсуждают быструю и жёсткую реакцию Михо на заявления Совета судей Украины. За кофе в ВС тему о Саакашвили затерли до дыр", - информирует телеграм-канал "Под мантией"

Авторы поста не возражают, что некоторым из нынешних судей не место в ВС. "Мы все знаем, что большую половину контингента в ВС поменять стоит. Например, ту, которая спокойно тратит деньги на ремонты кабинетов судей ВС, когда нет средств на марки в судах первой инстанции. Или ту, которая называет судей первой и апелляционной инстанций деградировавшими людьми. Напомним — Валентина Данишевская и Елена Кибенко", - соглашаются судьи, но при этом отмечают, что не все так просто.

"Но владеющие полной информацией о сложившейся ситуации говорят следующее. Этот вброс и перепалка - для отвлечения внимания и нагнетания ситуации. Там прекрасно понимают бредовость идеи с иностранцами и невозможность её реализации из-за необходимости внесения изменений в Конституцию. Ситуация смоделирована специально", - сказано в сообщении.

Судьи объясняют, зачем это делается. "Зачем делают? Чтобы на фоне этого бреда было легче продавать те требования, которые им реально нужны: контроль за Высшим советом правосудия (ВСП), свои члены ВСП, своя Высшая квалификационная комиссия судей, сильный Общественный совет добропорядочности (ОСД) и частичное обновление состава ВС (убрать тех, кто получил негативный вывод ОСД). Расслабляться не стоит. Дальше будет интереснее", - резюмируют авторы поста.

судьи, Саакашвили, ВС, судьи-иностранцы
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