Заявления Саакашвили о судьях-иностранцах в ВС - для отвлечения внимания и нагнетания обстановки

Служители Фемиды еще активно обсуждают недавние заявления Саакашвили относительно фундаментальной концепции революционной судебной реформы, а тут - новые идеи. "Весь судейский корпус гудит - и очередной вброс Саакашвили о судьях иностранцах в ВС. Обсуждают быструю и жёсткую реакцию Михо на заявления Совета судей Украины. За кофе в ВС тему о Саакашвили затерли до дыр", - информирует телеграм-канал "Под мантией".

Авторы поста не возражают, что некоторым из нынешних судей не место в ВС. "Мы все знаем, что большую половину контингента в ВС поменять стоит. Например, ту, которая спокойно тратит деньги на ремонты кабинетов судей ВС, когда нет средств на марки в судах первой инстанции. Или ту, которая называет судей первой и апелляционной инстанций деградировавшими людьми. Напомним — Валентина Данишевская и Елена Кибенко", - соглашаются судьи, но при этом отмечают, что не все так просто.

"Но владеющие полной информацией о сложившейся ситуации говорят следующее. Этот вброс и перепалка - для отвлечения внимания и нагнетания ситуации. Там прекрасно понимают бредовость идеи с иностранцами и невозможность её реализации из-за необходимости внесения изменений в Конституцию. Ситуация смоделирована специально", - сказано в сообщении.

Судьи объясняют, зачем это делается. "Зачем делают? Чтобы на фоне этого бреда было легче продавать те требования, которые им реально нужны: контроль за Высшим советом правосудия (ВСП), свои члены ВСП, своя Высшая квалификационная комиссия судей, сильный Общественный совет добропорядочности (ОСД) и частичное обновление состава ВС (убрать тех, кто получил негативный вывод ОСД). Расслабляться не стоит. Дальше будет интереснее", - резюмируют авторы поста.