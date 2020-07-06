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Затонувший танкер в Одессе: Зеленский требует действий и угрожает правоохранителями

06.07.2020 / 12:17
В ходе рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с процессом ликвидации последствий аварии танкера Delfi вблизи одесского пляжа и назвал ориентировочную дату, когда ожидает результатов работы.

Об этом сообщает сайт президента

 Глава государства отметил, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец "показал свою безответственность и фактически забыл о танкере".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что ведомство готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов.

Владимир Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

Прямая речь: "20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата — ред.) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность".

Напомним: Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера DELFI.

22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "DELFI" заверил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Источник

авария, танкер, Одесса, Зеленский, DELFI
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