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Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой

06.07.2020 / 12:48
Президент Владимир Зеленский требует от генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны.

Об этом сообщает сайт президента

Прямая речь: "Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины".

Глава государства подчеркнул, что нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

Напомним: утром 4 июля в центре Киева, в бизнес-центре "Арена Сити", произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека, 10 задержаны.

Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

По данным Офиса президента, ранее имели место и "другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах".

Источник

драка, Киев, Аваков, Зеленский, Венедиктова
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