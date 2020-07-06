Юрист указала, в чем заключается цинизм «Европейской солидарности»

На прошлой неделе парламентская фракция «Европейская солидарность» хотела заблокировать принятие в целом законопроекта, который дает возможность выпускникам школ на оккупированных территориях поступать без ВНО в украинские вузы. Якобы они хотели подать поправки ко второму чтению, чтоб льготы распространялись и на детей участником АТО – ООС.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

Юрист напомнила, что еще в 2017 году аналогичные изменения уже вносились.

«Тогда закон приняли за основу и в целом. Без всяких вторых чтений. Все визжащие сегодня депутаты от ЕС тогда, будучи в рядах БПП – Народного фронта голосовали «за», и чего-то молчали про какие-то поправки ко второму чтению. В этом во всем и заключается цинизм Европейской солидарности. ДумайТЕ», - отметила Славицкая.