Войти | Зарегистрироваться
13:59

понедельник,
06 июля
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Юрист указала, в чем заключается цинизм «Европейской солидарности»

06.07.2020 / 13:07
Ранее БПП и НФ голосовали «за» и молчали про какие-то правки

На прошлой неделе парламентская фракция «Европейская солидарность» хотела заблокировать принятие в целом законопроекта, который дает возможность выпускникам школ на оккупированных территориях поступать без ВНО в украинские вузы. Якобы они хотели подать поправки ко второму чтению, чтоб льготы распространялись и на детей участником АТО – ООС.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

Юрист напомнила, что еще в 2017 году аналогичные изменения уже вносились.

«Тогда закон приняли за основу и в целом. Без всяких вторых чтений. Все визжащие сегодня депутаты от ЕС тогда, будучи в рядах БПП – Народного фронта голосовали «за», и чего-то молчали про какие-то поправки ко второму чтению. В этом во всем и заключается цинизм Европейской солидарности. ДумайТЕ», - отметила Славицкая.

ВНО, Европейская солидарность, Славицкая
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 июля
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.