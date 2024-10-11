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Генштаб ЗСУ показав, як українські військові навчаються у Британії

27.10.2024 / 13:15
У Великій Британії українські військовослужбовці під керівництвом британських інструкторів в межах багатонаціональної операції "Інтерфлекс" продовжують навчатися основам вогневої підготовки.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.

"На одному із занять військовослужбовці відпрацьовували ведення вогню з усіх положень, тактику пересування та ведення вогню на різних відстанях, а також проходили тест на влучну стрільбу", - ідеться у повідомленні.

В умовах сучасних бойових дій вогнева підготовка є важливою для військових. Вона дозволяє бути готовими до будь-яких викликів на полі бою, підвищує їхню ефективність та шанси на успіх.

Відпрацювання стрільби з різних положень і на різних відстанях допомагає новобранцям адаптуватися до різних бойових ситуацій, швидко реагувати на зміни обстановки та зберігати точність вогню й максимальну ефективність ураження цілей.

Також важливою є робота в парах, яка дозволяє військовим краще координувати свої дії, підтримувати один одного та ефективніше виконувати бойові завдання.

Велика Британія, Інтерфлекс
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