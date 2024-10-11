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Зеленський: Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї

27.10.2024 / 10:10
Нещодавні удари окупантів, а також кількість жертв і постраждалих у Дніпрі, Києві, Костянтинівці Донецької області та інших регіонах країни свідчать про наростання російської агресії, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Кожна така доба війни доводить лише те, що в москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. Саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво і саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Зеленський наголосив, що "Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї".

"Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає путіна вкладатись далі в терор. Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні", - продовжив глава держави.

За словами президента, всі необхідні кроки передбачені в Плані перемоги, все те, "що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними". Він також очікує "необхідного більшого тиску на росію".

"Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів насамперед, воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки", - сказав Зеленський.

Зеленський
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