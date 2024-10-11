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ISW: путін вважає, що західна "втома від України" заохочує рф продовжувати війну
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Гутерреш запевняє, що на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН
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Галущенко: Україна і США обговорили ядерну безпеку
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Туреччина: Боротьба України за свободу та суверенітет розпочалася 10 років тому
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путін прокоментував присутність корейських військових: Що і як ми робитимемо - це вже наша справа
- 16:20
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Может ли иностранец создать компанию в Эстонии?23.10.2024 / 20:29Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.Последние новости рубрики
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УВКБ ООН виділило додаткові кошти для фінансування урядової програми "Прихисток"
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Якщо США введуть додаткові мита на імпорт, то ВВП єврозони скоротиться
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Стало відомо, коли в Україні добудують завод з виробництва безпілотників Bayraktar
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Свириденко: Розширили перелік сільгосптехніки, за яку можна отримати компенсацію від держави
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Bloomberg: російська воєнна економіка пройшла пік зростання
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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