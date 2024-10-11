Галущенко: Україна і США обговорили ядерну безпеку

Як повідомляється, міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі зі старшим директором з питань клімату та енергетики Ради національної безпеки США Джейкобом Левіним і Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк наголосив на важливості ядерної безпеки для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

Галущенко акцентував на необхідності підтримки моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які зараз продовжують роботу на ключових підстанціях.

"Ми очікуємо, що Агентство і надалі продовжуватиме цю роботу", - зазначив Галущенко.

Американська делегація підтвердила свою беззастережну підтримку в цьому питанні.