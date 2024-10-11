У ГУР попереджають про можливе проведення в містах України мітингів-провокацій

Таким чином хочуть дискредитувати військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб.

"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України", - кажуть у ГУР.

Акції можуть пройти у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.