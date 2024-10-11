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Зеленський: Маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать внутрішні результати

25.10.2024 / 12:16
Президент Володимир Зеленський доручив підготувати внутрішній План посилення України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі, розповідаючи про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, передають Українськi Новини.

"За підсумками засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей", - повідомив він.

За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

На Ставці також обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами.

Крім того, були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад та їх підготовки.

Зеленський також повідомив, що заслухали звіт щодо будівництва фортифікацій, є напрямки, які мають бути посилені.

Зеленський
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