Черногоренко: Міноборони поділяє медичний висновок на дві частини: на медичну і надміністративну

"Цифровізація військово-лікарської комісії - дуже великий виклик і для системи нашої цивільної охорони здоров'я, і для системи, яка перебуває у відомчому підпорядкуванні Міноборони та Генштабу. Ми зараз уже напрацювали модель цифрової реформи ВЛК, вона надана нашим партнерам по уряду. Ми готові й уже розробляємо проєкт змін до нормативно-правових актів", - сказала Черногоренко на брифінгу.

За її словами, цифрова команда готова технічно швидко реалізувати цей функціонал.

"Ми хотіли б надати можливість і військовозобов'язаним, і військовослужбовцям, фактично всім користувачам системи військово-лікарської комісії, отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я. Цей медичний висновок буде надіслано в цифровому форматі за кілька хвилин, іноді кілька секунд, у систему Міністерства оборони, далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою матиме змогу ознайомитися з цим медичним набором даних і ухвалити своє адміністративне рішення", - пояснила заступниця міністра.

Отже, як розповіла Черногоренко, "ми поділяємо медичний висновок на дві частини: на медичну, де може будь-який лікар, фахівець зробити цей висновок; і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міністерства оборони".

За її словами, реалізація цієї ініціативи не є складною процедурою з технічного погляду, і Міноборони вже працює над нею. "Думаю, дуже швидко ми матимемо можливість отримати хороші новини в цьому напрямі", - додала Черногоренко.

Нагадаємо, у 2023 році міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в уряді розробили план із цифровізації військово-лікарської комісії з метою знизити черги та навантаження на поранених військових.