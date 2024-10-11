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The Economist: План перемоги слід трактувати як "дипломатію примусу"

24.10.2024 / 17:27
План перемоги президента Володимира Зеленського не добре сприйняли у Вашингтоні.

Неназваний високопоставлений український чиновник сказав, що план перемоги слід трактувати як "дипломатію примусу". Про це пише The Economist.

Йдеться про спосіб змусити росію вести переговори на більш вигідних для України умовах.

Але "ескалаційний потенціал" плану не був добре сприйнятий у США.

"Вони кажуть, що це безперспективно, хоча частково проблема полягає в тому, що вони не кажуть цього президенту Володимиру Зеленському в очі", - пояснив чиновник.

Зеленський, The Economist
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