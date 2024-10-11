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МЗС України: росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди

24.10.2024 / 15:23
росія не змогла нав'язати своє бачення світового порядку країнам БРІКС у ході саміту в Казані. Спроби кремля зазнали чергового фіаско.

Про це йдеться у коментарі МЗС України, оприлюдненому у середу, 23 жовтня.

У міністерстві звернули увагу на пункт у підсумковій декларації саміту БРІКС у Казані, присвячений війні в Україні. Там країни БРІКС лише нагадали про свої національні позиції щодо такого питання, а також свою відданість цілям та принципам Статуту ООН, мирному врегулюванню та дипломатії.

"Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України. Спроби москви нав'язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого "Глобального Півдня" з приводу російської агресії проти України зазнали чергового фіаско", – йдеться в коментарі.

У МЗС наголосили, що підсумкова декларація продемонструвала відсутність єдиної позиції БРІКС щодо агресії рф проти України. А сам саміт показав, що світова більшість залишається на боці України у прагненні гарантувати справедливий мир.

ООН, БРІКС, МЗС України
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