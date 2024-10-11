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Негідники мають відчути незворотність покарання: Верещук прокоментувала указ Президента по МСЕК

24.10.2024 / 13:19
Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук заявила, що відбулась робоча нарада із законодавчих змін на виконання указу Президента по МСЕК, передає УНН.

За словами Верещук, були присутні: МОЗ, Мінсоц, Мінцифри, Мінветеранів, РНБО, інші відомства. Також у нараді брали участь представники громадських організацій людей з інвалідністю.

"Маємо невідкладно змінити законодавство таким чином, щоб зловживання стали неможливими; зміни не вплинули негативно на наших людей; законослухняні люди мають відчути покращення через спрощення та пришвидшення процесів; а негідники мають відчути незворотність покарання", - повідомила Верещук.

Крім того, заступниця глави ОП, закликала колег з Парламенту та Уряду, а також з громадського сектору максимально сконцентрувати зусилля на спільній нормотворчій роботі.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Верещук
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