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Стефанчук: Ознайомив Голову ПА Ради Європи з пунктами Плану перемоги і закликав підтримати його

24.10.2024 / 10:12
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Теодоросом Русопулосом, під час якої обговорили дієвість санкцій проти росії та посилення тиску на агресора.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Теодоросом Русопулосом, під час якої обговорили дієвість санкцій проти росії та посилення тиску на агресора.

Як передає Укрінформ, про це Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

«Подякував Асамблеї за підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за відповідні рішення, що ухвалюються в межах ПАРЄ на підтримку нашої держави від початку агресивної війни рф», - зазначив спікер українського парламенту.

За словами Стефанчука, під час розмови порушувалась низка питань, зокрема й щодо подальшої політичної підтримки України.

«Наголосив, що презентований Президентом України План перемоги є інструментом реалізації Формули миру. Ознайомив Голову ПА Ради Європи з пунктами Плану і закликав підтримати його», - зауважив він.

Також сторони обговорили безпекову ситуацію та нагальні оборонні потреби України, серед яких, передусім, посилення української системи ППО.

«Крім того, що важливо, приділили увагу дієвості санкцій проти Росії та подальшій роботі для посилення тиску на агресора», - підкреслив Стефанчук.

Стефанчук, ПАРЄ
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